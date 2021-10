PUBLICIDADE

De acordo com um levantamento do SEBRAE, 50% dos brasileiros planejam viajar mais após a pandemia. Com a vacinação avançando em todo país, a hora de fazer as malas e embarcar está cada vez mais próxima. E para isso, as cidades de interesse turísticos, com Cesário Lange, buscam o desenvolvimento do setor,

Na última segunda-feira de setembro (27/9), foi lançado no Estado o Programa de Desenvolvimento da Microrregião Turística Raízes do Interior Paulista e o evento de lançamento teve a palestra do especialista Claudio Forner sobre os novos rumos para o turismo. Claudio Forner, falou sobre os temas: – Como criar um posicionamento atrativo para negócios de turismo; – Cases de destinos turísticos diferenciados e inovadores; – Valor da experiência turística.