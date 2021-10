PUBLICIDADE

Mais uma vez os alunos da Escola “Aristeu Vasconcellos Leite”, se destacaram na Competição USP de Conhecimentos (CUCo 2021). A competição, que está na 5ª edição, tem por objetivo desafiar os alunos do Ensino Médio das Escolas Públicas a demonstrar seus conhecimentos na área e incentivá-los a ingressar no ensino superior nas Universidades Públicas.

A Competição USP de Conhecimentos (CUCo) é um desafio criado exclusivamente para os estudantes do ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo para incentivar o ingresso nos cursos de graduação da USP e auxiliar a melhorar o desempenho nas disciplinas que compõem o conteúdo programático dos processos seletivos de acesso ao ensino superior. A CUCo é parte do “Vem pra USP!” e nela os participantes concorrem apenas com estudantes da própria escola e da mesma série escolar.

Todos os alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio das escolas públicas do Estado de São Paulo, incluindo as ETEC, Institutos Federais e demais escolas da rede pública, como colégios de aplicação. O objetivo é incentivá-los a ingressar nos cursos de graduação da USP e estimulá-los a melhorar o desempenho nas disciplinas que compõem o conteúdo programático de vestibulares.

Participar da CUCo é uma oportunidade para o estudante da rede pública melhorar o desempenho nos conteúdos dos processos seletivos de acesso ao nível superior de ensino, como vestibulares.

Os participantes com melhor desempenho recebem benefícios, como certificados da USP e visitas à Universidade, concorrem a bolsas de pré-iniciação científica e bolsas Santander, entre outros.

Em Cesário Lange, 16 alunos participaram da competição e 15 foram aprovados.

VEJA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA SEMANA