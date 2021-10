PUBLICIDADE

Na madrugada de sexta-feira (1) um casal desesperado correu até a sede da Guarda Municipal com um bebê de 3 dias que necessitava de socorro após ter engasgado com leite, conforme relatou a mãe. No relatório da administração, consta que a criança já estava com sinais visíveis de asfixia e por não estar respirando.

De imediato, o socorrista Tomaz efetuou manobra correta pra desafogar o bebê, e logo a criança voltou a respirar. Auxiliaram na ocorrência os GCM Sergio e Eric. Aguardado o tempo para o restabelecimento da criança e atestado sua segurança, o bebê foi conduzido, junto com os pais, até a Santa Casa de Cesário Lange.

O médico de plantão atestou que estava tudo em ordem e a ocorrência não havia deixado nenhuma sequela, e em seguida foram liberados. A criança passa bem.

Segundo o socorrista, que também tem filho bebê, o momento foi apreensivo, mas ele pode se colocar no lugar dos pais e realizar com profissionalismo a manobra que salvou a vida da criança.

O secretário do departamento, Sr. Adilson Trentin, declarou o sucesso da equipe na resolução e parabenizou todos os envolvidos.