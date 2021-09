PUBLICIDADE

Consciente da importância da data e, congregando profissionais de diversas áreas que trabalham diretamente com atividades que envolvem a flora, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Quadra se juntou à Escola de Ensino Infantil para fortalecer a importância da comemoração do Dia da Árvore.

A administração municipal fez a doação de 200 mudas de Ipê branco e Ipê roxo para a população de Quadra e foram os alunos que realizaram o plantio de mudas de ipê amarelo, e agora se dedicarão a acompanhar o desenvolvimento das árvores.

No Brasil, a data é que é comemorada no dia 21 de setembro, tem como principal objetivo conscientizar a todos os brasileiros sobre a necessidade de preservação das espécies. Em outras partes do mundo, as datas diferem da nossa, em razão do início da primavera, que começou no dia 22 de setembro no hemisfério Sul.

A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos. As diversas espécies arbóreas existentes são fundamentais para a vida na Terra porque aumentam a umidade do ar graças à evapotranspiração, evitam erosões, produzem oxigênio no processo de fotossíntese, reduzem a temperatura e fornecem sombra e abrigo para algumas espécies animais.

“Agradecemos as parcerias e a adesão da população nas ações ambientais do nosso município” publicou a administração, nas redes sociais.