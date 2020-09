PUBLICIDADE

Segundo a Polícia Militar, uma equipe em patrulhamento foi informada de que duas casas abandonadas na Praça Deocacir eram usadas para o armazenamento de drogas.

Um jovem de 20 anos foi preso com drogas no bairro São Cristóvão, em Tatuí (SP), na tarde de quarta-feira (2).

Na primeira residência foram encontradas duas pessoas separando entorpecentes em porções, mas elas fugiram para os fundos ao notarem os policiais no local.

Conforme a PM, ainda foi possível localizar um terceiro suspeito que estava escondido em outra casa no bairro. Em revista pessoal, nada ilícito foi encontrado, porém, o suspeito confessou o crime de tráfico de drogas.

De acordo com a corporação, nas duas casas visitadas pela polícia foram achados dinheiro (R$ 531), 240 pedras de crack, 148 porções de maconha embaladas, 122 pinos de cocaína, 35 porções de maconha, 20 pedras de crack, 11 porções grandes de maconha, porções de maconha fracionadas, um prato com cocaína e quatro pedras de crack.

Além disso, ainda foram apreendidos um celular, centenas de pinos vazios, rolos de papel filme e uma balança de precisão.

O suspeito foi preso e lavado à delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça. Já os outros dois suspeitos foram ouvidos e liberados.