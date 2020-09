PUBLICIDADE

Concurso tem o objetivo de incentivar a arte da fotografia, estimular o surgimento de novos talentos e evidenciar potencial da cidade.

Por conta da pandemia de coronavírus, as inscrições do 1º Concurso Cultural e Turístico Fotográfico “Engenheiro Luiz Arnaldo Von Ihering Azevedo” foram prorrogadas para o dia 10 de setembro, em Tatuí.

O concurso, que traz como tema “Tatuí, Minha Cidade Ternura”, tem o objetivo de incentivar a arte da fotografia, estimular o surgimento de novos talentos e despertar a população para o potencial turístico, cultural, histórico e arquitetônico da cidade.

O concurso possui três categorias, sendo profissional, para pessoas acima de 16 anos, amador, para jovens de no mínimo 12 anos, e foto aérea com uso de drone, destinada apenas aos participantes maiores de 18 anos.

Os interessados devem fotografar locais, paisagens, arquiteturas, prédios históricos e manifestações culturais, evidenciando todos os aspectos turísticos de Tatuí.

A participação é gratuita e o trabalho deve ser individual. O regulamento completo do concurso e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da prefeitura.