Dia 25 de agosto vai fazer um mês da inauguração do Empório da Carne. Nesse curto período de tempo, o sucesso já é notável. Não era pra se esperar menos, pois todos estavam muito ansiosos para a inauguração. Desde o início das obras, as pessoas passavam e se perguntavam, o que será que vai abrir nesse ponto? E aos poucos foi aparecendo a ideia de uma casa de carnes, coisa que a cidade não tinha. Carne só nos mercados mesmo, não tinha nenhum lugar que fosse especializado nisso.

Antes da inauguração criaram um perfil no Facebook revelando algumas das mercadorias do Empório e mostrando um pouco da qualidade que eles trabalham. Um sorteio também foi anunciado e deixou os cidadãos mais ansiosos ainda, nesse sorteio o ganhador levaria para casa um kit churrasco com: 1 Picanha, 1 Shorizo, 1 Carvão, 1 Vinho suave ou seco e 1 Fardo de Cerveja Brahma ou Skol. O sorteio foi feito no dia da inauguração e a ganhadora foi a Katiele Bueno, que ficou muito feliz com esse presentão.

Falando em inauguração, no dia 25 de julho quando as portas do tão esperado Empório da Carne finalmente abriram, o sucesso inevitável estava lá esperando pra entrar, pois com tanta variedade e produtos diferenciados, a chance de dar tudo certo é maior do que qualquer obstáculo. Um exemplo de produtos diferenciados é a carne de búfalo que além de mais gostosa também é mais saudável, essa opção possui 40% menos colesterol, 12 vezes menos gordura, 55% menos calorias, 11% mais proteínas, além de um alto nível de ômega 3. E também estão criando uma linha de queijos de búfala tendo: Fresco Tradicional, Burratas, Tranças c/pimenta, Bolas no soro, com doce de leite, com goiabada, Nozinho, Mantas, Coalho temperado com Chimichurri, Coalho temperado com Lemon Pepper.

Quando o assunto é carne, falamos também em família, pois a carne está sempre presente no cardápio do brasileiro, no dia a dia e em todas as festas ou comemorações. Nesse caso o primeiro pensamento é: vamos fazer um churrasquinho? Esse que só é bem sucedido se a carne for de qualidade.

Foi pensando nisso que o Empório da Carne surgiu, pensando que a população de Cesário Lange não podia contar com um estabelecimento que se preocupa e se dedica especificamente às carnes.

O Empório da Carne, fica localizado na Rua do Comércio, 1012, no centro da cidade, lá, além das carnes tradicionais e diversos tipos de cortes diferenciados também vai poder aproveitar a parte de Rosticceria que é cheia de delícias como: Bife a rolê, cuscuz de frango, Kibe, bolinho de frango, panquecas, paçoca de carne, strogonoff, lagarto ao azeite, lasanha a bolonhesa e muito mais.

O lugar oferece um ótimo atendimento, onde os funcionários estão sempre com um sorriso no rosto e prontos para explicar tudo sobre os produtos diferenciados, caso o cliente solicite. Muito prestativos, deixam os clientes sempre a vontade para conhecer a loja e decidir o que vão levar.

É este tipo de comércio que a cidade estava precisando, um ambiente acolhedor, que tem o que você precisa e te atende da melhor forma possível.

Parabéns a toda equipe pela nova empresa e por saberem conduzi-la tão bem, que o sucesso entre com vocês no início de todos os dias de expediente e que permaneça, pois se no primeiro mês já deu tudo tão certo, imagine nos próximos.