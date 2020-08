PUBLICIDADE

A partir de agora os pet’s também podem se hospedar no complexo.

Depois de anos proporcionando momentos inesquecíveis para toda a família, o Mavsa Resort expandiu os serviços prestados e se tornou dog friendly. Agora o filho de quatro patas também vai poder usufruir de um local encantador, em meio à natureza.

Os pet’s devem ficar hospedados em acomodações do tipo chalé, juntamente com seus tutores. Cada chalé pode receber dois cachorros, de até dez quilos. O empreendimento também escolheu uma área especial, para que os bichinhos circulem com tranquilidade e segurança, sem interferir na harmonia do complexo.

“Nossos hóspedes são apaixonados por bichos e sempre pedem para trazer os filhinhos de quatro patas, já que eles fazem parte da família. Estávamos estudando essa possibilidade há algum tempo e agora colocamos em prática, para a alegria dessas pessoas. Destinamos os chalés, para os pet’s, pensando na privacidade e no conforto dos animais e dos demais hóspedes. A experiência está sendo muito positiva!”, afirma Nilva Meirelles, gerente geral do Mavsa Resort.

Outro cuidado do hotel é com a saúde do pet. Na chegada do animal para hospedagem, é obrigatória a apresentação da carteirinha de vacina, devidamente atualizada, sujeito ao cancelamento da reserva.

“Todos os cachorros que entram aqui, devem estar em dia com as vacinas. Prezamos pela saúde de todos eles e queremos vê-los saudáveis, para que possam aproveitar este contato único com a natureza. Em caso de emergência, temos alguns veterinários para indicar, que, além de muito competentes, são nossos parceiros. Nosso propósito é que os tutores fiquem tranquilos com a estada de seu animalzinho e que aproveitem ao máximo esta experiência, sem preocupação.”, completa Nilva.

A alimentação e os pertences dos bichinhos, como cama, comedouro e tapete higiênico, são da responsabilidade de cada tutor.

Sobre o Mavsa – O Mavsa é um resort all inclusive a 90 minutos da capital paulista, localizado em Cesário Lange-SP. O empreendimento conta com acomodações divididas entre chalés, apartamentos e suítes, além de uma completa infraestrutura de lazer, composta por complexo aquático, mini-zoológico, quadra de tênis, de futebol e vôlei de areia. Outro destaque é o Centro de Convenções para eventos corporativos, que recebe eventos de diversos perfis e tamanhos. Em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 o Mavsa foi reconhecido com o Certificado de Excelência do TripAdvisor pelas constantes avaliações positivas da comunidade online.