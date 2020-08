PUBLICIDADE

Teté foi um cesariolangense ilustre, de muitos méritos e dons que Deus os deu. Ainda muito jovem iniciou o aprendizado de Farmacêutico com seu cunhado Mário Mori, se destacou muito nessa profissão, pois era considerado por todos como o médico de Cesário Lange. Em seu laboratório fabricava remédios para atender seus pacientes. Mesmo se a pessoa não pudesse pagar Teté atendia do mesmo jeito, pois não separava ninguém de ninguém. Para Teté, perante Deus todos eram semelhantes e iguais.

Teté também se destacou na música, pois foi um dos músicos mais respeitados do Estado de São Paulo. Foi fundador e Maestro da Corporação Musical Carlos Gomes, na década de 40. Também compôs várias músicas entre elas, os dobrados “Viva o Brasil”, “Mário Nogueira”, “Carvalho Pinto”, “Agenor Vaz”, “Brigadeiro Faria Lima”, “Bayard Vieira de Camargo”, “Coração que chora”,”Almiro da Silva”, “Vicente Vieira de Camargo”, “Theodoro Vieira de Camargo”, “Dácio Vieira de Camargo Barros”, “Abud Fakri”,”Padre Tomaz” e etc. Valsas “Coração de criança”, “Saudades de um amigo”, “Borboleta”, “Saudades de Passa Três”, “Nádia” e outras. Inclusive é o compositor do Hino Municipal de Cesário Lange. Também tocou vários instrumentos como o trombone de vara, bombardino, baixo, trompete, violão, cavaquinho, e etc… Foi um grande músico.

Teté também foi político administrou Cesário Lange por dois mandatos no cargo de Prefeito Municipal, na primeira (1959-1963) e terceira (1959-1973) legislatura. Em 1959 recebeu uma medalha, pois foi considerado um dos 10 melhores Prefeitos do Brasil.

Por todos esses atributos Aristeu Vasconcelos Leite foi uma das pessoas mais importantes de todos os tempos de Cesário Lange. Deixou-nos no dia 10 de agosto de 1979 aos 61 anos de idade. Mais no mesmo ano o governo Estadual o homenageou dando o seu nome a Escola Estadual assim denominada como Escola Estadual “Aristeu Vasconcelos Leite” de Cesário Lange.

Pessoas como o Teté nunca serão esquecidas, pois contribuíram muito com o desenvolvimento de todo um povo e deixaram uma primordial história de vida, assim como o antológico Maestro Teté nos deixou. Mas tenho a certeza que mesmo lá no céu Teté deve estar regendo e compondo músicas para a Banda do céu, com a mesma sabedoria e domínio que Teté tinha na música e na arte de viver…