Na manhã de sábado, 08 de agosto, o Moto Clube Abutre`s Raça em Extinção Brasil, realizou a entrega de meia tonelada de alimentos, roupas e calçados para as famílias da Aldeia Águia Dourada. Doações arrecadadas por representantes dos grupos nas cidades de Cerquilho, Tatuí, Tietê, Boituva e Itapetininga.

Localizada no limite de Cesário Lange a Pereiras, a aldeia é uma comunidade crescente, e aos poucos se organiza, arrebanhando cada vez mais adeptos, que buscam a cura para seus males físicos e espirituais. Dirigida pela terapeuta Irene Ribeiro Pereira, que diz agir por direção espiritual de um Pajé Peruano, a Aldeia promove encontros com inúmeras atividades, dentre elas a cura pela aplicação do Reiki e Acupuntura.

ABUTRE’S – HISTÓRIA

Fundado no dia 06 de Setembro de 1989, mas com data comemorativa em 13 de setembro de 1989, o Abutre’s Moto Clube Raça em Extinção é um dos maiores Moto clubes do mundo.

O nome Abutres foi definido pelos seus fundadores, que inspirados pelo forte sentimento de Liberdade, viram na ave (Abutre), além da cor preta (a mesma de seus coletes), a espetacular altitude alçada pelo fascinante animal, que o consagra sinônimo de natural ousadia e astúcia, e que sob essa ótica, viam os tributos necessários para a condução de uma motocicleta.

O Raça em Extinção foi adicionado para lembrarmos dos grandes nomes desse clube, que são pessoas com habilidades raras que não terá outra igual, que são os verdadeiros Raça em Extinção!

O objetivo e filosofia principais dos Integrantes do Abutre’s Moto Clube são: as viagens e passeios com suas motocicletas, a participação em Eventos Motociclísticos, a confraternização entre seus integrantes e demais grupos de Motociclistas; enfim do lazer e entretenimento saudáveis.

O Abutre’s Moto Clube não é uma entidade filantrópica, tampouco com fins lucrativos, porém, em razão da expressiva confiança depositada pela Sociedade em geral, realiza, em parceria com outras entidades, ações sociais por todo o território nacional, fomentando obras beneméritas entre as Comunidades carentes em geral, inclusive condecorado pela Organização das Nações Unidas “ONU”.