A Elektro está com inscrições abertas para o Prêmio Educação com Energia, que vai distribuir cinco vales presentes no valor de R$ 5 mil entre estudantes que apresentarem soluções inovadoras para a conscientização sobre eficiência energética. Podem participar do desafio adolescentes de 13 a 15 anos que estejam cursando os anos finais do ensino fundamental.

O cadastro pode ser feito até o dia 30 de setembro, pelo site educacaocomenergia.com.br, para as categorias: estudante de escola pública, estudante de escola particular e filho de colaborador da Elektro. Para as duas primeiras, a inscrição está disponível ainda pelo aplicativo Educação com Energia Neoenergia, que tem navegação com 3G gratuita para alunos de instituições públicas e pode ser encontrado na Google Play Store.

Os estudantes devem participar de cinco desafios sobre tipos de geração de energia, como calcular o consumo em residências, e dicas de como economizar energia. O objetivo é desenvolver uma solução criativa para uma situação de desperdício de energia elétrica na casas, bairros, escolas ou no país. As ideias podem ser apresentadas em diversos formatos, entre eles, campanha digital, música, vídeo, jogo e desenho. Um professor pode ser escolhido como mentor.

Os vencedores serão divulgados no dia 9 de outubro, pelo site. Três vales presentes de R$ 5 mil serão entregues às melhores propostas de estudantes de escolas públicas e os outros dois para os vencedores das demais categorias.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). “As ações têm o objetivo de difundir o conceito de eficiência energética, conscientizando os estudantes e professores sobre desenvolvimento sustentável, energias renováveis e consumo eficiente de energia visando promover mudanças positivas nos hábitos”, afirma a gerente de eficiência energética da Elektro, Ana Mascarenhas.

O projeto ainda oferece formação e mentoria gratuitas para apoiar coordenadores pedagógicos e professores na implantação do tema de Matéria e Energia para alunos de Ciências do 8º e 9º anos, previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que norteia os currículos das redes de ensino no país. De acordo com a diretriz nacional, os alunos precisam aprender sobre fontes e tipos de energia, transformação de energia, cálculo de consumo de energia elétrica, circuitos elétricos e consumo consciente. Após o curso à distância, os professores podem inscrever projetos e concorrer a computadores. As inscrições estão abertas pelo site educacaocomenergia.com.br .