O cronograma de reabertura será semanal e o agendamento ficará disponível sempre um dia antes da retomada. O Poupatempo de Tatuí está programado para começar o atendimento presencial dia 16 de setembro.

Com o objetivo de minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus e garantir a segurança da população e funcionários, serão adotadas medidas de controle de acesso, distanciamento social e protocolos sanitários.

O retorno seguirá as diretrizes do Plano São Paulo. Isto é, com flexibilização permitida apenas para cidades que estiverem nas fases laranja e amarela. Portanto, o fluxo de pessoas tem de ser equivalente a 30% da capacidade de cada unidade.

O acesso às unidades será permitido para quem tiver horário agendado. Assim, a presença de acompanhantes só será autorizada em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência.

No lado externo dos postos, o cidadão encontrará um totem com as informações dos protocolos adotados pelo Poupatempo.

Todas as unidades terão “dispensers” de álcool gel em diferentes locais, para higienizar as mãos antes e depois de cada atendimento. O aumento da ventilação interna será garantido com a manutenção de portas e janelas abertas.

Outra medida é o reforço na limpeza dos postos e a utilização de equipamentos de proteção individual aos profissionais de serviços gerais.

Quem estiver na linha de frente, em contato direto com o público, usará protetor facial. Para o atendimento em mesa, foram instaladas barreiras de acrílico para separar o cidadão do funcionário. Todos os equipamentos utilizados na prestação de serviços ao público serão higienizados a cada hora

Serviços no Poupatempo

Na reabertura das unidades, a prioridade é para os serviços que exigem atendimento presencial, como a expedição de RG e a primeira emissão de CNH, por exemplo.

Os demais continuam mantidos de forma remota. Juntos, site e aplicativo Poupatempo Digital oferecem mais de 80 opções online, sem sair de casa.

Outra novidade é que, a partir da reabertura das unidades, todos os serviços antes oferecidos nos postos do Detran/SP também serão realizados diretamente no Poupatempo de cada município. Os agendamentos também passam a ser realizados exclusivamente pelo portal do Poupatempo.

Pelo app, é possível acessar serviços digitais como Atestado de Antecedentes Criminais, serviços da CDHU, Sabesp e Educação, bem como a emissão de boletos e certidões municipais.

Há também novas opções exclusivas do app: solicitação de segunda via e renovação de CNH (que teve a sua validade prorrogada e não precisa ser renovada durante a pandemia), Certidão de Prontuário, Consulta de Pontos, Licenciamento de veículos CRLV), IPVA 2020, acesso ao Seguro-Desemprego, Carteira de Trabalho, situação das linhas do Metrô e da CPTM e Qualidade do Ar, por exemplo.

Para evitar aglomerações, uma grade para o agendamento de data e horário foi desenvolvida, exclusivamente para serviços que não podem ser realizados de forma remota. A reabertura, neste momento, será com 30% da capacidade de atendimento de cada unidade.

Para marcar dia e horário para ser atendido, além de consultar informações, endereços e horários de funcionamento dos postos, o cidadão pode acessar o portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) ou baixar o aplicativo Poupatempo Digital.

O Poupatempo Tatuí fica localizado na Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, nº 135 – Centro.