Faleceu em São Paulo, na manhã do dia 17/08, o historiador Porangabense, Júlio Manoel Domingues, aos 85 anos. Segundo as informações, ele faleceu de causas naturais.

Júlio Manoel Domingues era pesquisador da história regional e local, escritor e natural de Porangaba.

Nascido em 13 de abril de 1935, era Filho de Horácio Manoel Domingues e Irma Nunes Domingues, estudou em Porangaba e Tatuí e graduou-se em Administração de Empresas em São Paulo. Fez carreira como executivo do Banco Nossa Caixa S.A até sua aposentadoria.

Júlio Domingues, depois de aposentar-se, se dedicou, num trabalho minucioso e incansável, para resgatar a história de Porangaba, sua terra natal. Suas pesquisas estão projetando luz e refletindo casos e causas de nossa terra, que estavam esquecidos no obscurantismo do tempo passado e nos auxiliam a compreender a história e a cultura de nossa cidade.

No contraponto do ditado que diz: um povo que não tem memória não tem história, Júlio Domingues vasculhou arquivos públicos em museus, bibliotecas, livros do tombo das igrejas católicas e templos mórmons procurando algum vestígio que tivesse relação com determinada família ou pessoa com a origem de Porangaba e, dessa forma chegar até os fundadores e, depois, suas relações de parentesco com os primeiros colonizadores, a cultura, os costumes, a formação da primeira comunidade, e daí até os tempos de hoje.

Esse trabalho prosperou e agora está registrado no site: www.porangabasuahistoria.com, onde publicou, até 2018, um estudo sério, competente, que bem poderia ser, pelo menos sugerido pelas escolas do município como consulta e pesquisa, para que os alunos desenvolvessem a curiosidade de saber como tudo aconteceu e de que forma seus antepassados contribuíram para erigir a Freguesia da Bella Vista, hoje Porangaba. Em 2015, Júlio Domingues foi o primeiro a ser indicado e ter aprovada, pela Câmara de Porangaba, a concessão do título de Cidadão Benemérito.

O corpo de Júlio Domingues foi sepultado na manhã de terça-feira, dia 18 de agosto

O amigo

O amigo e também pesquisador da história tropeira de Porangaba e Região, Barrinhos Freire se manifestou sobre o falecimento de Júlio Domingues.

Barrinhos disse que ambos conversaram muito na última oportunidade em que Júlio esteve em Porangaba.

Segundo Barrinhos, o Sr. Julio Domingues deixa ao povo de Porangaba – atuais e futuras gerações – o fascinante tesouro representado pela história da cidade e dos homens e mulheres que aqui viveram.

“ Ler seus textos feitos com a paixão de abnegado historiador é uma dádiva. Julio Domingues , com elegância revelou a saga dos nossos ancestrais que nos permite assumir nossa identidade e querer bem Porangaba . Valeu querido ,abençoado e inesquecível amigo Julio Domingues! Eternamente agradecido por compartilhar com generosidade seus preciosos ensinamentos”, disse Barrinhos Freire.