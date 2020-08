PUBLICIDADE

Dezenove cidades da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) devem receber caminhões de nebulização com água e cloro, solução utilizada na higienização de vias públicas para o combate à pandemia do novo coronavírus. A ação foi proposta pela presidente da RMS e prefeita de Itapetininga, Simone Marquetto (MDB), e atenderá municípios com até 60 mil habitantes.

Conforme divulgado pela presidência da RMS, serão higienizadas ruas dos municípios de Alambari, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Iperó, Jumirim, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, Sarapuí, Tapiraí e Tietê. No total, as cidades totalizam 586.780 habitantes.

De acordo com o Poder Executivo, o serviço foi realizado inicialmente em Itapetininga, em parceria com uma rede de farmácias. “Este trabalho está em discussão avançada com a Farma Conde. Já realizamos em Itapetininga com muito sucesso. Conversei com a empresa para estender aos municípios que integram a RMS. Os empresários toparam”, disse Simone Marquetto.

A ação é uma das medidas de controle ao avanço da Covid-19. Para o serviço, é utilizado um trator com bomba, que borrifa a solução de água e cloro em alta concentração. “Nas cidades menores, os recursos são, na maioria das vezes, reduzidos. A pulverização é realizada em todos os pontos públicos e privados com grande concentração de pessoas, como postos de saúde, rodoviária, supermercados e bancos. Cada gestor define os locais onde a ação será executada”, declarou a presidente da RMS.

O cronograma de nebulização será elaborado em conjunto entre prefeituras, empresa parceira e gestão da RMS, devendo ser concluído nos próximos dias.