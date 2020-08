PUBLICIDADE

A Prefeitura Municipal de Cesário Lange, por intermédio do Departamento de Cultura informa que está aberto o Cadastro Municipal de Cultura para artistas, grupos e espaços culturais do município.

Este cadastramento mapeará todos os profissionais da arte e trabalhadores da cultura, elaborando um banco de dados para promover futuros projetos, eventos e editais, bem como norteará às exigências da Lei Aldir Blanc para o setor cultural da nossa cidade.

Todos os artistas, amadores ou profissionais, deverão se cadastrar até o dia 21 de agosto. O cadastro deve ser feito via formulário disponível no link abaixo:

https://www.cesariolange.sp.gov.br/cadastrocultural/

Os profissionais que precisarem de maiores informações, entrar em contato através do email: cultura@cesariolange.sp.gov.br ou no telefone (15) 3246-8060 opção 4