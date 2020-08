PUBLICIDADE

Padre Pedro Gravina nasceu em Torraca, diocese de Policastro, Itália, em 26 de novembro de 1857, filho de Francesco Gravina e Felicia Felizzola. Fez seus estudos no Seminário de Policastro. Foi ordenado sacerdote em Rocca-Gloriosa, em sua diocese no dia 23 de outubro de 1881 pelo bispo de Policastro Mons. Giuseppe Maria Cione. Foi coadjutor em sua terra natal de janeiro de 1882 a abril de 1885. Com licença de seu bispo, veio ao Brasil, onde chegou em 28 de junho de 1885, sendo recebido pelo bispo de São Paulo, Dom Lino Deodato Rodrigues Carvalho. Foi coadjutor de Limeira de 19 de julho de 1885 a 24 de setembro de 1886; pároco de Santa Bárbara de Piracicaba de 01 de outubro de 1886 a 21 de março de 1890; pároco de São Roque de 25 de março de 1890 a 31 de agosto de 1899; e ecônomo de Araçariguama no mesmo período, pároco de Caçapava de 10 de setembro de 1899 a 21 de julho de 1912; pároco de Buquira de 15 de agosto de 1912 a 31 de março de 1913; enfim, o primeiro pároco de Cesário Lange de 25 de março de 1914 a 25 de junho de 1918, com uma breve passagem por Piraju, para onde foi transferido relutantemente, porém voltou a Cesário Lange devido a problemas de saúde em 06 de outubro de 1918, sem esconder sua satisfação ao voltar à sua querida paróquia, onde permaneceu até 28 de julho de 1927. Durante estes dois períodos se construiu a antiga igreja matriz. Transferiu-se como pároco de Cerquilho em 07 de agosto de 1927 onde permaneceu até 02 de abril de 1935. Sentindo-se muito doente, pediu demissão e retirou-se para a residência de seu sobrinho em São Paulo, onde faleceu três meses depois em 05 de junho de 1935 aos 77 anos de idade. Padre Gravina “foi um sacerdote piedosíssimo e zeloso pároco” (Dom José Carlos de Aguirre).