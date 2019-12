PUBLICIDADE

Toda estação do ano tem os seus encantos, mas o verão possui algo especial. Talvez porque ele venha junto com as luzes do natal, as festas do ano novo, as férias e o carnaval. Talvez porque no verão a gente se permita sonhar novamente. É quando os sonhos saem da gaveta. É quando acontecem as grandes paixões, as maiores aventuras. É tempo de escrever novas saudades. Sabe de uma coisa? Talvez você não acredite em mim, mas esse pode ser sim o melhor verão da sua vida. Já comprou as suas passagens? Já preparou as malas? Muita gente vai dizer que não passa de uma estação como outra qualquer, mas a verdade é que o verão tem esse poder. De secar lágrimas. De libertar sorrisos. De apagar amores do passado e despertar novas chamas. De marcar uma vida para sempre. Esse é um momento único. A sua vida nunca mais será igual está agora. A sua melhor amiga pode não estar solteira no ano que vem. O seu melhor amigo pode não morar mais por aqui. É agora ou nunca. O que eu desejo é que, lá na frente, depois de muitos anos, você se lembre desse verão e sinta o peso da saudade. Espero que queira voltar no tempo. Te desejo uma nova amizade para a vida inteira. Um beijo em frente ao mar. Um belo nascer do sol. Um céu estrelado de lua cheia. Um carnaval inesquecível. Uma paixão avassaladora que dure apenas um final de semana. Desejo que esse seja o verão que você sempre esperou. Que ele ganhe um espaço especial no seu álbum de lembranças. Que se torne a saudade gostosa em uma tarde chuvosa. Tomara que ele seja aquela história engraçada que você vai contar para os seus sobrinhos daqui muitos anos, sentados no tapete da sala.