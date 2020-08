PUBLICIDADE

O Dia do Motorista é comemorado todos os anos no dia 25 de julho. Nesta data, as instituições e paroquias organizam campanhas de conscientização para que a população e condutores saibam da responsabilidade do ato de dirigir.

O Dia do Motorista é comemorado no Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, turistas, peregrinos e viajantes. São Cristóvão, que teve a sublime ventura de transportar Jesus às costas, o bom gigante inabalavelmente daria a vida, sem se importar com a crueldade dos algozes.

Aqui na cidade, é comum em todos os anos a realização de uma carreata, neste ano centenas de carros participaram da carreata em honra ao Santo pelas ruas de nossa cidade e ao final receberam a bênção dos veículos, das chaves e das carteiras de habilitação.

Este foi o dia escolhido por ser a data dedicada a São Cristóvão, santo padroeiro dos motoristas. No dia 21 de outubro de 1968, através do Decreto nº 63.461, o Dia do Motorista foi instituído em nosso país. Protetor não só dos motoristas, mas também dos viajantes, acredita-se que São Cristóvão tenha vivido na Síria e sofrido o martírio no século III. Seu nome, “Cristóvão”, significa “aquele que carrega Cristo” ou “portador de Cristo. De acordo com as lendas, era um homem muito alto, um gigante, que servia um rei muito poderoso, e tinha mania de grandeza. Quando soube que satanás era maior que o rei, passou a servi-lo. Mas, ouvindo as histórias sobre Jesus, que é muito superior a todos os outros, e que era absolutamente reverso a satanás, apreciando homens bondosos, e não pela sua grandeza material, passou a servir o Senhor.

Um ermitão mostrou a ele que a bondade era a coisa mais agradável ao Senhor, convencendo Cristóvão, que trocou sua mania de grandeza pelo serviço aos semelhantes. Para agradar a Jesus, passou a viver perto de um rio caudaloso, e fazia a travessia de uma margem à outra de pessoas que precisavam, como forma de fazer bem aos semelhantes, já que tinha muita força para vencer as poderosas águas, passou a transportar pessoas através do imenso rio.

Certa noite, um menino pediram para o gigante atravessá-lo. Cristóvão pegou o menino nos ombros e se pôs a vencer às águas do rio.

Quanto mais adentrava o rio, mais pesado aquele pequeno menino ficava. O peso foi ficando tamanho, que Cristóvão comparou com o peso da criança com o peso do mundo. Depois de conseguir vencer às águas, disse ao menino:

O mundo não é mais pesado do que tu!

E o menino, sorrindo, retrucou:

– Tu levaste sobre os ombros, mais do que o mundo todo, levaste o seu Criador! Eu sou o Jesus a quem tu serves!

Após esse milagre, foi martirizado pelo imperador Décio, na região de Lícia, com o corpo transpassado por barras de ferro, e posteriormente cravejado com flechas. Sobreviveu a essa tortura e foi decapitado. Ele não negou sua fé mesmo sob tamanho sofrimento.

Graças a história de transportar o peso do mundo sobre suas costas na figura de Jesus, passou a ser invocado pelo viajantes ao longos dos anos, e, com a popularização dos veículos motorizados, se tornou Padroeiro dos Motoristas, que, antes de iniciarem uma nova jornada pelas estradas, fazem a seguinte oração:

“Dai-me Senhor, firmeza e vigilância no volante, para que eu chegue ao meu destino sem acidentes. Protegei os que viajam comigo. Ajudai-me a respeitar a todos e a dirigir com prudência. E que eu descubra vossa presença na natureza e em tudo o que me rodeia. Amém”.

As comemorações em torno do Dia do Motorista são realizadas anualmente e ficam a cargo dos órgãos de trânsito de todo o país. São realizadas campanhas educativas que alertam motoristas e cidadãos sobre como um comportamento responsável e o respeito às normas de trânsito podem fazer a diferença.