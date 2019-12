PUBLICIDADE

Sávio de Jesus Martins, 42 anos, pai amoroso e profissional dedicado.

Sua família é cesáriolangense, tradicional na cidade, no ramo de Varejo, são conhecidos e queridos comerciantes locais. Tecnólogo em Logística e Técnico Administrativo, participa da empresa da família, onde aprendeu pelo exemplo, que a dedicação e a honestidade são importantes pilares morais.

Como cidadão, participa, desde a sua juventude, como voluntário, nos Vicentinos, levando alento e conforto aos mais necessitados, porque esta foi a sua formação familiar: Agradecer com solidariedade. Filho e irmão de políticos, ambos ex-Vereadores municipais, o Vereador Sávio, tem se destacado no exercício de sua primeira vereança. Trabalhando com afinco junto aos Deputados Estaduais e Federais em busca de emendas parlamentares que possam contribuir para o desenvolvimento econômico; para a geração de empregos; para a melhoria dos equipamentos e do atendimento na saúde municipal; para o crescimento urbano organizado e planejado, de maneira que a nossa economia rural cresça gerando renda e mantendo a mão de obra familiar no campo, preservando o meio ambiente e abrindo-se também para a indústria turística. Está sempre disponível e pronto para os seus eleitores e para todos os cesariolangenses. Foram inúmeros Ofícios especiais entregues em mãos aos Deputados estaduais, tendo êxito em muitos deles, até o presente momento:

Deputado Estadual Campos Machado: ambulância/ caminhão de lixo/equipamentos para aparelhamento, manutenção e obras de adequação do prédio do atual Fórum/caminhão tanque limpa fossas/ nova viatura para a Polícia Militar/ infraestrutura urbana/ verba para custeio da APAE/ para votação favorável ao MIT em Cesário Lange/ denominação da base militar da Polícia Militar em nossa cidade;

Deputado Estadual Edmir Chedid: votação favorável para que Cesário Lange se tornasse MIT/ quadra e academia ao ar livre da Vila Brasil/ ambulância UTI/verba para custeio da APAE;

Deputado Estadual Itamar Borges: votação favorável para que Cesário Lange se tornasse MIT/ verba para a aquisição de equipamentos para a Santa Casa; Deputado Estadual Milton Vieira: votação favorável para que Cesário Lange se tornasse MIT /veículo para o Departamento Municipal de Cultura;

Deputado Federal Nelson Marchezzelli: verba para a aquisição de equipamentos e medicamentos para a Santa Casa; Deputado Federal Paulinho da Força: verba para a infraestrutura urbana da Vila Nova e Vila do Cruzeiro; Deputado Estadual Emídio de Souza: verba para a infraestrutura urbana/ votação favorável para que Cesário Lange se tornasse MIT; Deputado Estadual Teonílio Barba: votação favorável para que Cesário se tornasse MIT/ verba para a infraestrutura urbana;

Deputado Estadual Jorge do Carmo: votação favorável para que Cesário Lange se tornasse MIT/ verba para infraestrutura urbana;

Deputado Estadual Roque Barbiere: votação favorável para que Cesário Lange se tornasse MIT/ nova viatura para a Polícia Militar;

Deputado Estadual Edson Ferrarini: votação favorável para que Cesário Lange se tornasse MIT;

Deputado Estadual Rodrigo Gambale: votação favorável para que Cesário se tornasse MIT, verba para custeio da APAE, verba para infraestrutura urbana.

Ofício ao Secretário da Justiça Defesa e Cidadania, Sr. Luiz Souto Madureira: Utilização dos recursos do FID Fundo de Interesse Difuso, para a preservação ambiental das áreas de riqueza hídrica, da fauna e flora locais, com reflorestamento das matas ciliares e a execução de um Parque Urbano.

Suas Indicações para o Poder Executivo estão voltadas para os bairros da Fazenda Velha, Vila do Cruzeiro, Torninos, Monte Alegre, Vila Nova, Vila Brasil e o Centro. São solicitações para a manutenção dos equipamentos urbanos e infraestrutura urbana, reforma e manutenção dos imóveis municipais; fiscalização do descarte inadequado do lixo urbano; manutenção das áreas verdes do município; substituição das cestas básicas dos funcionários municipais por cartão alimentação; colocação de placas identificativas em todos os túmulos do cemitério Jd. Da Paz; placa informativa de insalubridade e das características químicas e de suas consequências para o consumo humano e animal da água da Biquinha.

Seus Requerimentos: cópia do contrato com a empresa de paisagismo que venceu a licitação, solicitação de uma linha de ônibus intermunicipal Cesário-Boituva e Boituva-Cesário com horário correspondente a entrada e saída dos trabalhadores que daqui se deslocam, transporte dos alunos do CEEJA até Botucatu, solicitação para a realização da Semana do Empreendedor, solicitação para conhecimento da Câmara do projeto do Distrito Industrial, solicitação para a realização do Bem Estar Animal aqui na cidade, solicitação de informações a respeito do andamento das recomendações feitas pelo Tribunal de Contas para o Executivo em 2018, Moção de Aplauso ao Judô Umino e ao Programa Futuro Cientista. Todos os seus trabalhos legislativos podem ser acompanhados pelo site da Câmara Municipal.