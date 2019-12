PUBLICIDADE

A Academia Umino de Cesário Lange, realizou neste último dia 07 de Dezembro de 2019 o tradicional BOONENKAI (Festa de Encerramento e Confraternização) de final de ano no Ginásio Municipal de Esportes Roque Camargo Barros, onde os familiares de todos os atletas compareceram em massa somando 170 (cento e setenta) pessoas prestigiando os alunos e confraternizando com outros familiares das alunas da Ginástica Artística, onde a apresentação destas ginastas mostrou o grande desempenho da Professora Tamires e suas alunas, tornando assim muito mais agradável este evento tão esperado pelos alunos, pois é neste dia que todos Graduam a tão sonhada Faixa Colorida do Judô. Participaram alunos de 04 anos de idade e acima, onde 35 (trinta) e cinco atletas conquistaram a Graduação de Faixa, tornando assim JUDOCAS, deixando de ser Iniciantes.

Neste evento os atletas colaboram com um prato de Salgado ou Doce, e também é apreciada a culinária Japoneza com SUSHI, SASHIMI HARUSSAMÊ, NISHIMÊ, são pratos tradicionais que enriquecem e enobrecem a Festa por ser um evento de muita importância dentro da Cultura Nipônica e do Esporte JUDÔ. Entre as Faixas de Graduação foram conquistadas as seguintes: 09 Faixas Branca com Ponta Cinza; 11 Faixas Cinza; 01 Faixa Cinza com ponta Azul Claro; 03 Faixas Azul Claro; 04 Faixas Azul Escuro; 03 Faixas Amarela; 01 Faixa Laranja; 03 Faixas Verde.

E ainda em Outubro deste ano formamos o nosso primeiro Faixa Preta da Academia Umino, José Otavio Perez da Silva.

É com grande orgulho que o Sensei Wanderley parabeniza todos os seus atletas por mais esta conquista formando assim sua Equipe de:01 Faixa Preta de 3º Dan; 04 Faixas Pretas Shodan; 04 Faixas Marron; 01 Faixa Roxa; 03 Faixas Verde;

01 Faixa Laranja; 03 Faixas Amarela; 04 Faixas Azul.

Encerrando o ano de 2.019 onde esta Equipe conquistou 05 (cinco) Troféus em 06 (seis) Campeonatos disputados na região Sudoeste Paulista.

A proposta da Academia Umino é formar atletas e oferece aula experimental, matrícula grátis e com certeza aprendizagem de qualidade com Profissionais formados e graduados para o ensino das modalidade.

Senhores Pais ,Venham conhecer e tragam seus filhos para estes esporter e fazer uma aula, sem compromisso e sem custo. Teremos grande prazer em recebe-los. Cesário Lange crescendo sempre no esporte e lazer….

A Academia Umino deseja a todos um Feliz Natal e um Ano Novo de muito saude e novas conquistas.