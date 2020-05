PUBLICIDADE

No dia 28/04, a Prefeitura de Tatuí, por meio da Secretaria de Educação, iniciou a entrega de 56 kits “Bebetecas” para 28 creches da Rede Municipal de Ensino.

As “Bebetecas” contêm diversos livros planos, em 3D, de tecido, com músicas e com quebra-cabeças, voltados para crianças de 0 a 5 anos de idade. Nas creches, quando as atividades forem normalizadas após o enfrentamento ao COVID-19, esse kit contribuirá para estimular no aluno o gosto pela leitura, contribuindo de maneira positiva para o seu desenvolvimento social, emocional e cognitivo.

As creches que receberam os kits – sendo dois para cada unidade escolar (volumes 1 e 2), foram: EMEI “Winie Sarli Fitts”; Creche “Amadeu Fragnani”; Creche “Chiquinha Rodrigues”; Creche “Prof. Mário Araújo Júnior”; Creche “Profª. Rosalina Holtz de Paula”; Creche “São Francisco de Assis”; Creche “Profª. Maria Zeneide de Almeida Mello”; EMEI “Profª. Vera Fonseca Sinisgalli”; EMEI “Profª. Maria de Lourdes Rosa Bueno”; EMEI “Maria Estrela Abreu”; EMEI “Yolanda de Castro Del Fiol”; EMEI “Marli Aparecida Gaspar da Silva”; EMEI “Joaquim da Silva Campos”; EMEI “Dr. Arthur Avalone”; EMEI “Madre Úrsula Benincasa”; EMEI “Profª. Maria Cristina Ferrão Vieira Martins”; EMEI “Profª. Maria Ruth Luz”; EMEI “Profª. Cacilda Rodrigues de Almeida Hoffmann”; EMEI “Prof. Vicente de Camargo Barros”; EMEI “Masaji Horiguchi”; EMEI “Alzira Ledo Bomfim”; EMEI “Profª. Lygia Rodrigues Del Fiol”; EMEI “Nivaldo Lourenço Gomes”; EMEI “Valderes de Sousa – Dona Bia”; EMEI do Bairro Congonhal; EMEI “Célia Mendes da Silva Fiusa”; EMEI “Thomyres Gianesella Lisboa”; e EMEI “Laurindo Badanais”.