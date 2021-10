Ouve-se o trabuco, o Divino chegou

A Irmandade do Divino tem retomado as tradicionais manifestações dos pousos do Divino, depois de grande tempo parado por causa da epidemia. Em Cesário Lange, já foram realizadas duas manifestações públicas, neste mês de outubro, no Dom Lázaro e no Centro.

Segundo membros, um dos manifestos mais tradicionais é o uso do “trabuco” que solta tiros de pólvora, esses tiros com trabuco funcionam como um aviso da Irmandade para o povo, de que estão passando pelo local.

Gradualmente, a Irmandade também tem retomado as visitas nas casas com a Bandeira do Divino.

