Próximo de seu aniversário de 3 anos de inauguração, o Fórum de Cesário Lange abre as portas e retoma atividades dos serviços presenciais. O chefe da sessão administrativa da Comarca, Paulo Roberto Benavides, recebeu nossa reportagem e contou-nos um pouco sobre essa retomada. O retorno do trabalho presencial ocorreu ainda em setembro de 2021 no dia 20 todos os prédios do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com sistema escalonado, montado pelos servidores das unidades cartorárias, com atendimento ato público das 13h00 às 19h00.

Com a publicação do Provimento n. 9.998/2021, a partir de 27/09/2021 para o ingresso de pessoas nas dependências do Tribunal de Justiçado Estado de São Paulo, será exigido o comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou relatório médico que demonstre o óbice à vacinação juntamente com documento oficial com foto.

“Os atendimentos em todas as unidades judiciais somente serão realizados mediante agendamento no portal do Tribunal de Justiça e apresentação do comprovante em papel ou imagem no aparelho eletrônico (celular ou tablet) na portaria dos prédios. Advogados serão atendidos, independentemente de agendamentos, exceto para os pedidos de carga para digitalização de processos físicos” comenta o chefe da administração.