Pelo terceiro ano consecutivo, Cesário Lange recebeu a ação solidária do OUTUBRO ROSA. Idealizada por colaboradores das empresas MAVSA RESORT e SABRINA Joias, essa ação prontamente foi abraçada pelo terapeuta capilar Felipe Sablevicius, que no momento do convite para essa linda parceria, estava com seu pai hospitalizado, lutando contra o câncer. Felipe não pensou duas vezes. Naquele momento, ele queria mostrar para seu pai que tudo estava bem, que seu pai iria ser curado, encontrando nesse projeto, a oportunidade de levar o conhecimento adquirido em hospitais e como professor universitário, às pessoas que necessitam ao passar por momentos delicados como o câncer, mas, também, sua prevenção.

No primeiro ano, a ação foi feita nas instalações do MAVSA RESORT, com funcionárias pertencentes ao grupo empresarial MAVSA e SABRINA JOIAS. Em 2019, foram captados 132 doações, entre cortes realizados e doações de mechas já cortadas, que chegaram até as empresas.

Em 2020, como toda a rede hoteleira estava com seus serviços de spa e beleza suspensos devido à pandemia, Felipe Sablevicius seguiu as orientações do projeto e realizou em seu espaço: Sr. Sablevicius.

Felipe pediu em troca de um “Dia de Princesa” às mulheres, que vai desde visagismo, corte de cabelos, hidratação, finalização, maquiagem e fotos – apenas uma lata de leite condensado…

