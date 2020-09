PUBLICIDADE

De acordo com a secretária de Saúde Tirza Luiza de Melo, o local funciona 24 horas e os funcionários fazem testes de acordo com os sintomas do paciente e também exames, caso necessário.

“Atendimentos corriqueiros devem procurar a UPA, que está equipada e com profissionais capacitados. Também atendemos 24 horas. Já as consultas marcadas são feitas nas Unidades Básicas de Saúde”, diz.

O pronto-socorro de Tatuí fica na Rua Capitão Lisboa, no Centro da cidade.