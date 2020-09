PUBLICIDADE

Não, os maias não acreditavam que o mundo iria acabar em 2012, mas que um grande ciclo estava terminando e outro iria se iniciar, da mesma forma que tinha acontecido outras vezes no passado. Ciclo esse reconhecido pela nossa Ciência como Era.

Que introdução é essa que parece meio fora de contexto … Operação Storm, Nesara, Maias … O que isso tudo tem a ver um com outro?

Para entender o que é Nesara & Gesara precisamos ir muito além do que validamos como uma Lei escrita por homens.

Ela é uma governança de luz que está “chegando” na terra e desde 2012 vem se intensificando e alterando não somente a estrutura de nosso planeta, mas também nosso DNA, nos capacitando para receber essas novas energias de luz que nos chegam.

Esse era o novo ciclo que se iniciava em 2012, uma era de luz para a humanidade, a famosa “Era de Ouro” da humanidade e os Maias sabiam disso. O calendário Maia se baseava pela natureza e seus ciclos.

Em inglês, Nesara significa “National Economic Security and Recovery Act (NESARA), um conjunto de leis inicialmente escrito por Harvey Francis Barnard (1941 – 2005) professor da Louisiana State University e posteriormente sendo “lapidado” por outras pessoas inspiradas pela luz.

Sua proposta é uma reforma profunda no sistema financeiro mundial iniciando com um perdão de todas as dívidas da humanidade, uma espécie de jubileu como descrito na Bíblia.

E porquê esse perdão das dívidas? Eles são bonzinhos e querem sair distribuindo dinheiro por aí … Claro que não!

O perdão se deve porque esta vindo abaixo através da “operação Storm” um sistema financeiro agiota considerado ilegal que nos roubou e escravizou por séculos.

De acordo com esta governança Nesara, todo o dinheiro roubado da humanidade por essas famílias donas do monopólio mundial deve retornar aos seus verdadeiros donos, nós! Como a proposta é universal essa governança passou a se chamar Gesara, trocando o N de Nacional pelo G de global.

Não por coincidência estamos vivenciando todas essas mudanças em nossas vidas e na geografia da terra …

Não por coincidência tudo que estava diante de nossos olhos e não conseguíamos enxergar de uma hora para outra ficou tudo tão claro …

Não por coincidência muita coisa que foi rotulada de conspiração está se mostrando verdade …

Da apostasia no Vaticano à pedofilia na família Real Britânica, do campo magnético aos subterrâneos da terra usados pela elite global como cativeiros de crianças … Tudo será revelado!

Como já foi revelado que no ano de 2000 o presidente americano Bill Clinton foi forçado pelos militares do Pentágono a assinar a Lei Nesara e que o atentado ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001 às 10:00 am foi o sacrifício maior da cabala negra na tentativa de frear o Nesara.

Era exatamente a hora e a data do anúncio mundial da Lei Nesara e consequentemente a Gesara.

Na história dos EUA, foram 45 presidentes, apenas 3 foram contra o maligno. Abraham Lincoln e Kennedy, ambos assassinados e agora temos o presidente Trump liderando uma operação da Otan com vários países aliados em uma verdadeira guerra do Armagedom que vai definir os rumos da humanidade.

É bem provável que o Deep State irá tentar algo grande até as eleições americanas em 3 de Novembro para impedir o Nesara & Gesara mais uma vez … Mas estejamos certos que desta vez a vitória será da luz.