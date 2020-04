PUBLICIDADE

Fiscais do PROCON SP estiveram em Tatuí para fiscalização quanto à venda de álcool em gel e máscaras, onde seis estabelecimentos comerciais foram autuados (três farmácias, dois supermercados e um comércio). As denúncias de venda com preços abusivos foram formalizadas através dos canais oficiais do PROCON SP nas redes sociais.