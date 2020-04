PUBLICIDADE

Um homem de 44 anos morreu baleado após atirar contra policiais militares na zona rural de Tatuí (SP), na madrugada quarta-feira (1). O caso aconteceu durante patrulhamento preventivo pela Rua Coronel Aureliano de Camargo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais passavam pelo local quando viram um homem em atitude suspeita caminhando pela rua. Quando o suspeito notou a presença da polícia, acelerou a caminhada, mas foi alcançado pelos policiais.

Durante abordagem, o suspeito empurrou um dos policiais militares, arremessando-o contra o capô da viatura estacionada. Em seguida, o homem sacou uma arma que estava escondida na roupa e, antes de fazer o disparo, foi baleado por outro policial da equipe.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, mesmo ferido, o suspeito fez disparos em direção aos policiais militares.

A arma foi retirada das mãos do homem. Ele foi levado para exame pericial e necroscópico, que apontou duas marcas de tiro na região do tórax.

As armas de fogo utilizadas na ocorrência foram apreendidas e o caso foi registrado como legítima defesa e homicídio simples decorrente da intervenção policial.