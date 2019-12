PUBLICIDADE

A Prefeitura de Tatuí, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, reinauguração a Praça Martinho Guedes, mais conhecida como Praça da Santa, na última quarta-feira (18/12),. O evento fez parte da programação do “Natal Encantado 2019”, e na ocasião serão acesas as luzes do tradicional “Pinheirão de Natal”.

A reforma da Praça da Santa se deu mediante um convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo do Estado. O local é o primeiro ponto de Tatuí a receber recursos do MIT (Município de Interesse Turístico), por meio da Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR).

Inaugurada em 1910, agora, totalmente revitalizada, a Praça será mais um atrativo turístico de Tatuí. Dentre as melhorias que foram feitas estão uma nova arborização, canteiros e iluminação.

Apesar de ter sido reformada, a identidade histórica do local foi preservada, com a manutenção do famoso “Pinheirão”, do Panteão de Tatuí (Imagem de Nossa Senhora da Conceição, obra do artista plástico Luiz Morroni, doada ao município em 1945) e do Obelisco do Lions Clube de Tatuí.

E para que a cerimônia de reinauguração se consolide como um momento ainda mais inesquecível, a Banda Sinfônica Jovem do Conservatório de Tatuí, sob a regência do maestro José Antonio Pereira, estará presente no local, realizando uma linda apresentação ao público.

Programação do “Natal Encantado 2019” – Casa do Papai Noel, até o dia 23/12, das 19h às 22h, no Teatro do Centro Cultural de Tatuí, situado na Praça Martinho Guedes, nº 12.- Bazar de Natal do Fundo Social de Solidariedade de Tatuí (FUSSTAT), até 17/12, no Centro Cultural de Tatuí. Horário de funcionamento: dia 06/12, das 19h às 22h; dia 07/12, das 12h às 18h; de 09/12 a 14/12, das 13h às 22h; dia 15/12, das 10h às 14h; e dias 16/12 e 17/12, das 13h às 22h.- Projeto Natalino “Circuito de Luz”, até 25/12, na Praça Ayrton Senna, na Vila Dr. Laurindo.

Programação do “Natal Musical 2019” – Acontecerá de 12 a 23/12, na Praça da Matriz, juntamente com a Feira de Artesanato “Capital da Música”, com as seguintes atrações:- Dia 12/12 (quinta-feira), às 20h, na Praça da Matriz, abertura do Natal Musical 2019 – Coral da Cidade de Tatuí “Professor José dos Santos”, sob regência de Claudio Casarini;- Dia 13/12 (sexta-feira), às 20h, na Praça da Matriz, Orquestra Filarmônica Cortez, sob regência de Elidamaris Cortez; – Dia 14/12 (sábado), na Praça da Matriz, às 10h, apresentação de dança dos assistidos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); às 11h, apresentação musical de violão e coral do CEU das Artes, sob coordenação de Magali Ribeiro; e às 20h, Coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sob regência de Vilson Santos;- Dia 16/12 (segunda-feira), às 20h, na Praça da Matriz, Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí;- Dia 17/12 (terça-feira), às 20h, na Praça da Matriz, Banda Sinfônica Jovem do Conservatório de Tatuí;- Dia 18/12 (quarta-feira), às 20h, na Praça da Matriz, Cia. de Teatro do Conservatório de Tatuí;- Dia 19/12 (quinta-feira), às 19h, na Praça da Matriz, Coro Artístico do Conservatório de Tatuí;- Dia 20/12 (sexta-feira), às 20h, na Praça da Matriz, Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí;- Dia 21/12 (sábado), na Praça da Matriz, às 11h, Banda Carlos Gomes, de Cesário Lange; e às 20h, Banda Infantil do Conservatório de Tatuí; – Dia 22/12 (domingo), às 20h, na Praça da Matriz, Coral da Igreja Presbiteriana de Bela Vista; – Dia 23/12 (segunda-feira), às 20h, na Praça da Matriz, sorteio de prêmios da Campanha “Natal Premiado”, da ACE, e encerramento do Natal Musical com o grupo Seresteiros com Ternura.

Desfile de Natal – Dia 17/12 (terça-feira), Caravana de Natal da Coca-Cola “Juntos a Magia Acontece”; Dia 18/12 (quarta-feira), Carreata Natalina do Grupo São Roque de Supermercados.