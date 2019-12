PUBLICIDADE

Aconteceu dia 11 de dezembro a cerimônia de posse dos novos conselheiros do Instituto de Previdência Própria do Município de Tatuí (TATUÍPREV), que auxiliarão na administração do órgão, nos Conselhos Administrativo e Fiscal, pelos próximos quatro anos, de acordo com o artigo 158 da Lei Complementar nº 006, de 4 de novembro de 2009.

A solenidade ocorreu na sede do Instituto, no Jardim São Paulo, e contou com a presença da prefeita Maria José Vieira de Camargo e do presidente do TATUÍPREV, o advogado Rosan Paes Camargo Filho.

Na ocasião, a prefeita aproveitou a oportunidade para conhecer as novas instalações do Instituto, agora situado na Rua Dona Margarida Carillo Iazetti, nº 35. “Fiquei muito feliz com as acomodações da nova sede, com total acessibilidade, e em saber que o TATUÍPREV hoje tem em caixa R$ 305 milhões, fruto de uma gestão correta, transparente e moderna. Uma garantia importante para o futuro do servidor público municipal”, afirmou a prefeita.

A designação dos conselheiros foi feita pelo Decreto Municipal nº 20.234, de 4 de dezembro de 2019, sendo disposta da seguinte forma:

Conselho de Administração: Representantes do Poder Executivo – Titulares: José Rafael da Costa, Luís Antônio Bertelini e Uliane da Conceição Rodrigues da Costa. Suplentes: Cleverson Martins, Cristina Sinisgalli e Isaura da Fátima Camargo.

Representantes dos segurados e beneficiários do TATUÍPREV (em atividade) – Titulares: Antônio César de Souza, Patrícia de Fátima Rodrigues e Érica Iafélix Sallum. Suplentes: Silvio Allan da Silva Paula, Solange de Fátima Poles Prado e Fernando Muniz Santana.

Representantes dos segurados e beneficiários do TATUÍPREV (aposentados) – Titular: João Batista Alves Floriano. Suplente: Luís Carlos de Camargo.

Representantes do Legislativo – Titular: Roberto da Silva Palma. Suplente: Aguinaldo José Telles.

Representantes do Sindicato dos Servidores Municipais – Titular: Alexandre Novais do Carmo. Suplente: Terezinha Antunes Quevedo Jamoul.

Conselho Fiscal: Representantes do Poder Executivo – Titulares: Alexandra Cubas Macedo e Maria Concilia Serrão Corrêa de Andrade. Suplentes: Alessandra Caresia e Débora Miranda Sinisgalli.

Representantes dos segurados e beneficiários do TATUÍPREV (em atividade) – Titular: Antônio Fiuza Júnior. Suplente: Fernanda Aparecida Rodrigues Laranjeira.

Representantes dos segurados e beneficiários do TATUÍPREV (aposentados) – Titular: Francisco Carlos Hoffmann. Suplente: Jarbas Sobral Neto.