Executivo e Legislativo trabalhando juntos em favor da população. O prefeito Ronaldo Pais de Camargo recebeu na tarde do dia 18/12, em seu gabinete, os vereadores da mesa diretora para oficialização da devolução da sobra do duodécimo, fruto da economia da Câmara Municipal. O valor total chegou a R$ 730.848,36 que voltam aos cofres da Prefeitura para serem revertidos em mais benefícios e investimentos para a própria cidade.

O prefeito fez questão de agradecer a iniciativa de mesa diretora, apoiada por todos os vereadores, que demonstram mais uma vez união, parceria e colocam o município e sua gente em primeiro lugar.

“Quem ganha com isso é todo o nosso município, que vive um momento importante com grandes obras e realizações”, finalizou Dinho. Estiveram presentes o presidente da Câmara, Alessandro Donizete Paes Vieira, o vice-presidente Sávio de Jesus Martins, o primeiro-secretário José Adeilson Gomes de Lima (Dé Biano) e segundo-secretário Marcos Vinicius de Camargo Moura.