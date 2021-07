Aulas da rede municipal entram em recesso na próxima quinta-feira

As aulas da rede municipal de ensino estão prestes a fazer uma pausa. As famosas “férias de inverno” prometem oferecer um descanso tanto aos alunos quanto aos pais que, neste tempo de dificuldades constantes, precisaram assumir a atuação de professores para auxiliar as crianças na aprendizagem.

A quinta-feira (08) será o último dia de necessidade de acesso à plataforma Escolariza antes do recesso que se inicia dia 5 de julho e vai até a última sexta-feira de julho. As aulas retornarão na primeira segunda-feira de agosto (02/08) para os alunos e os professores deverão voltar entre os dias 20 e 25 para planejamento.

Como já era previsto, em agosto há a possibilidade de que as aulas retornem presencialmente, mas opcionais (cabe aos pais decidir se mandam ou não a criança para a escola). A Secretária Municipal de Educação, Eliane Coelho, atenciosa com nossa reportagem, opinou que se a realidade dos casos continuar como estão até agosto, é possível que as aulas presenciais voltem, mas essa é uma decisão que ainda será discutida pela metade do mês de julho, quando, junto ao prefeito, decidirão se favoráveis ou não ao retorno presencial.