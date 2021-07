PUBLICIDADE

O polêmico Projeto de Lei apresentado em sessão no dia 8 de abril deste ano, foi novamente pauta da última sessão (1/7), quando recebeu o parecer do procurador jurídico que foi votado no mesmo dia.

O projeto propusera retenção de 10% no salário do prefeito, vice, vereadores, secretários e demais cargos comissionados de função gratificada, no período de 12 meses, para a criação de um Fundo Municipal Emergencial de combate aos efeitos da epidemia em Cesário Lange. Também creditaria-se ao fundo, verbas e recursos destinados, doações de pessoas físicas e jurídicas entre outros.

O parecer da procuradoria jurídica aponta como inconstitucional a redução dos salários.

Após a leitura do parecer o Vereador Luciano, autor do referido projeto, declarou em tribuna que era contra o parecer e argumentou que não pode ser inconstitucional pois o projeto não propõe redução, mas sim a retenção do salário para criação do fundo, e tudo isso num prazo definido de 12 meses…

