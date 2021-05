PUBLICIDADE

Na semana do aniversário da cidade, um movimento nas ruas de Cesário Lange despertou a curiosidade da população. Diversas viaturas estiveram rondando as ruas da cidade. Muita gente se preocupou, pensando que algum detendo tivesse escapado de alguma penitenciária e estivesse ameaçando a segurança pública do município.

Mas a verdade é que os infratores estão sempre tão próximos quanto podemos imaginar, e por esse motivo é que o novo secretário de segurança de Cesário Lange, Adilson Trentin, organizou a Operação Impacto com várias unidades o BAEP (Batalhões da Polícia Militar do Estado de São Paulo), Canil, Policiamento de Área de Boituva, também a Guarda Civil Municipal de Cesário Lange e a Polícia Civil de Cesário Lange participaram da operação que, segundo Adilson, foi um sucesso e cumpriu com seu objetivo ostensivo e preventivo de evitar ilícitos penais em nosso município.

