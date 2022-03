Partido passa a ser Diretório Municipal

No último sábado (12), o PSB de Cesário Lange, realizou o seu Primeiro Congresso Municipal para discutir a autorreforma do partido em nível estadual e nacional, e também eleger delegados para o Congresso Estadual, e eleger democraticamente a diretoria de seu Primeiro Diretório Municipal. Agora o partido deixa de ser uma comissão executiva provisória e passa a ser um Diretório Municipal.

O evento ocorreu na Câmara Municipal das 9h00 às 16h00 horas, com as portas abertas para todos os filiados em dia com a Justiça Eleitoral e com o partido. A diretoria eleita, mais o Conselho Fiscal e a Comissão de Ética, contam com 22 membros, sendo Regina Serrano, a presidente; Beto Carrero, vice-presidente e o Serginho, o Secretário Geral.

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) é um partido político brasileiro fundado em 1985 e registrado oficialmente em 1988. Foi criado por um grupo político que reivindicou a legenda e sigla do antigo PSB. O partido utiliza como símbolo uma pomba da paz e suas cores são vermelho, amarelo e branco. Em dezembro de 2021 o PSB possuía 635.837 filiados, sendo São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais os estados com mais membros.

Atualmente a maior parte dos deputados federais do partido faz oposição ao governo de Jair Bolsonaro.