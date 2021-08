PUBLICIDADE

Na última sessão ordinária da Câmara, o vereador Luciano (DEM) requereu que fosse instituída uma Comissão Especial para analisar os gastos com a Saúde nos últimos 2 anos, em outras palavras: assumir o papel de vereador e fiscalizar.

Na justificativa do Requerimento Nº 122/2021 constam as constantes reclamações da população no atendimento da Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, que recebe recursos públicos para o atendimento da população, e considera ainda as informações desencontradas em respostas já apresentadas à Casa de Legislativa sobre requerimentos encaminhados, tais eventos, reforçariam a necessidade de uma fiscalização pontual nos gastos da saúde, especialmente neste momento de pandemia em que os gastos e os recursos para a área da saúde aumentaram consideravelmente.

Luciano argumentou em tribuna que o pedido (…)

