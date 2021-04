PUBLICIDADE

Um grupo de comerciantes se reuniu na manhã de quinta-feira (08) na frente da Prefeitura para conversar e manifestar ao Prefeito Dinho as incoerências e descontentamento quanto ao fechamento dos comércios em Cesário Lange.

Composto por aproximadamente 25 pessoas, representantes de linhas comercias como padarias, lanchonetes, restaurantes, sorveterias, bares e lojas de roupas e variedades, tiveram uma conversa pacífica com o Prefeito Dinho, acompanhado pela vice, Marcia Campos. O grupo pediu, inicialmente, uma alteração no decreto que permite o funcionamento somente por delivery ou drive thru, para que possam abrir, receber e servir com a capacidade reduzida.

Os comerciantes reclamaram que alguns estão à beira de fechar e que a função delivery ou drive thru não tem o potencial para manter um comércio, e disseram que percebem a falta de cuidados que vem acontecendo nos comércios tidos por essenciais. A frase “não estamos aguentando mais” surgiu diversas vezes na conversa.

