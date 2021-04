PUBLICIDADE

Mais um marco para a cultura musical de Cesário Lange. A aluna do Maestro José Paulo Molitor, na Corporação Musical “Carlos Gomes” Jamilli, de 9 anos, foi aprovada no curso de Clarinete Erudito do Conservatório de Tatuí.

Apesar de todas as dificuldades de distanciamento imposto pela Covid-19 a Banda Carlos Gomes continua a proporcionar estudos de música aos jovens cesariolangenses dando oportunidades como esta. “Ano após anos temos um aproveitamento de 100% das aulas, todos que fazem o curso de música na Banda Carlos Gomes passam no conservatório” disse o maestro e professor José Paulo Molitor.

Jamili escreveu para nossa coluna do Jornal Aliança contando um pouco da sua trajetória com as aulas e com a música. Confira:

