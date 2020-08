PUBLICIDADE

No dia 14 de agosto, sexta feira, acontecerá à licitação para a contratação de empresa para a realização de exames complementares para diagnóstico da Covid-19 em Cesário Lange, caracterizados por testes sorológicos (IGA, IGM e IGG).

Testes disponíveis para detectar a resposta imunológica frente ao COVID-19

Imunoglobulina A

IGA -Protege contra infecções das membranas mucosas que revestem a boca, vias aéreas e trato digestivo. Também encontrada na saliva, lágrimas e leite materno.

Imunoglobulina M

IGM – Elimina patógenos nos estágios iniciais da imunidade mediada por células B antes que haja IgG suficiente. O primeiro a ser produzido pelo organismo para combater uma nova infecção.

Imunoglobulina G

IGG – Principal tipo de anticorpo encontrado no sangue que pode entrar nos tecidos e combater infecções. O único anticorpo capaz de atravessar a placenta para dar imunidade passiva ao feto.

Serão testadas 4.000 (quatro mil) pessoas que serão definidas pelo comitê de enfrentamento do Covid-19 de nossa cidade. As divulgações serão feitas através das redes sociais: site, facebook e instagram.