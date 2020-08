PUBLICIDADE

Foi licitado na quarta-feira, dia 29 de julho, a TP 09/2020 no valor de R$ 335.335,70 para a Revitalização dos Trevos de Acesso da cidade, Rodovia Floriano de Camargo Barros /SP 143 que interliga o trevo do Portal da Cidade até o Trevo de acesso à Rua 09 de Julho.

Esta obra é recurso do Governo do Estado de São Paulo. Em breve começará o serviço.