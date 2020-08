PUBLICIDADE

A ideia de comemorar o Dia dos Pais surgiu nos Estados Unidos, no ano de 1909, quando Sonora Louise Smart Dood, filha de um ex-combatente da guerra civil americana, resolveu homenagear seu pai. Assim como no caso do Dia das Mães, a data foi pensada com o intuito de fortalecer os laços familiares.

O desejo de Sonora, que surgiu ao ouvir um sermão dedicado às mães, era agradecer ao pai pela dedicação aos filhos após ter perdido sua esposa no nascimento de seu sexto filho. Ele teria criado os filhos sozinho e era visto pela filha como um herói.

Em 1910, com a ajuda de uma entidade de jovens cristãos de sua cidade, Sonora enviou à Associação Ministerial de Spokane, em Washington, a sua petição para que a data fosse oficial. Assim, o primeiro Dia dos Pais foi comemorado no dia 19 de junho de 1910, aniversário do pai de Sonora.

Depois da primeira celebração, a data difundiu-se por todo o estado de Washington e, em seguida, por todas as regiões dos Estados Unidos. Desde então, o Father’s Day (Dia dos Pais) é celebrado por lá no terceiro domingo do mês junho. No entanto, a data só foi oficializada em território estadunidense no ano de 1966, pelo Presidente Richard Nixon. Em 1972, tornou-se feriado nacional.

Brasil – Em solo brasileiro, as primeiras comemorações do Dia dos Pais datam do início da década de 50. Em 14 de agosto de 1953, o publicitário Sylvio Bherinh preparou um concurso para homenagear três tipos de pais: com maior número de filhos, o mais jovem e o mais velho. Na ocasião, foram premiados um pai com 31 filhos, outro com 16 anos e, por último, um pai com 98 anos.

Várias entidades da imprensa reuniram-se para promover o evento, o que causou grande repercussão. Após a realização do concurso, o Dia dos Pais no Brasil passou a ser comemorado no segundo domingo do mês agosto, como permanece até hoje.

Antiguidade – Existe ainda uma tradição que diz que essa data originou-se na Babilônia, há mais de quatro mil anos. Segundo os relatos, o jovem Elmesu, filho de Nabucodonosor, um rei muito famoso na época, teria moldado em argila o primeiro cartão do Dia dos Pais. No objeto preparado para seu pai, Elmesu teria desejado sorte, saúde e vida longa. A partir daí, a data teria se tornado uma festa nacional.

Outros países – Ao redor do mundo, as comemorações são feitas em datas diferentes, conforme a história de cada país. Argentina, Inglaterra e Peru acompanham a tradição dos Estados Unidos e celebram esse dia no terceiro domingo de junho. Canadá e Grécia também comemoram o Dia dos Pais em junho, mas nos dias 17 e 21, respectivamente. Já no Paraguai a data é celebrada no segundo domingo do mês de junho.

Na África do Sul, acompanhando a tradição brasileira, as comemorações acontecem no segundo domingo de agosto. Itália e Portugal celebram no 19 de março, dia que a Igreja Católica comemora o dia de São José, esposo de Maria.