As Assembleias Gerais Extraordinária (AGE) e Ordinária (AGO) do Sicoob Cooplivre foram realizadas de forma 100% digital na última terça-feira, 30 de junho, por meio do aplicativo Moob e também com transmissão ao vivo pelo Youtube. Foi necessária a realização das assembleias de forma virtual em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e os cooperados puderam participar das decisões da cooperativa e assistir à prestação de contas em tempo real.

Os números do balanço e demonstrações dos resultados do exercício de 2019, apresentados pelo diretor operacional, Rafael Kerche de Oliveira, demostraram a solidez e o crescimento da cooperativa. O aumento dos ativos em quase 10% e do patrimônio líquido em 6% mostram que o Sicoob Cooplivre continua economicamente saudável, além de transmitir segurança, credibilidade e confiança aos cooperados. As sobras da cooperativa foram aprovadas para serem destinadas ao Fundo de Reserva, trazendo mais tranquilidade e estabilidade financeira à cooperativa. Com um crescimento de 15% no número de cooperados, o Sicoob Cooplivre encerrou o ano com mais de 16 mil associados.

O ano de 2019 foi marcado pelos investimentos nas ampliações das agências de Porto Feliz, Cesário Lange, Capivari e Boituva e na construção da unidade administrativa. Também foi marcado por apoio a diversos projetos voltados para mulheres, crianças, produtores rurais, entidades, comércio e indústria, e outros eventos como shows, teatros e palestras.

O diretor de negócios do Sicoob Cooplivre, João Victor dos Santos, apresentou o plano de atividades para o ano de 2020, que inclui a abertura de uma nova agência na cidade de Elias Fausto e modernização e ampliação da agência de Jumirim.

A realização do evento nesse formato é uma inovação na trajetória do Sicoob Cooplivre. O presidente do conselho de administração, José Maria Maschietto, demonstrou satisfação com a transmissão – “Apesar da distância física, pudemos estar próximos dos nossos cooperados. Mostramos com transparência o que precisávamos apresentar e o cooperado teve oportunidade de se manifestar”.

A eleição dos membros do Conselho de Administração também foi realizada durante a assembleia (AGO). Inscritos em apenas uma chapa homologada pela comissão eleitoral e com mandato até 2024, os membros eleitos foram: José Maria Maschietto (presidente), Arlindo Batagin Junior (vice-presidente) e, como membros vogais, Antônio Carlos Cerezer, Dorival José Veronezi, Leonardo Annicchino, João Ângelo de Moraes e Érice Conti.

Além da destinação das sobras e da eleição, todos os demais itens da pauta de votação, compreendendo a prestação de contas de 2019, o plano de atividades para o ano de 2020 e os valores das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, foram aprovados.

As assembleias foram conduzidas pelo diretor administrativo-financeiro do Sicoob Cooplivre, Pablo Silva. A mesa foi composta pelo Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Cooplivre, José Maria Maschietto, pelo vice-Presidente, Arlindo Batagin Jr, e pelo diretor operacional, Rafael Kerche de Oliveira, que secretariou os trabalhos. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal acompanharam de forma virtual. Participaram também das Assembleias, o Diretor Presidente Executivo da Central Sicoob São Paulo, Rodrigo Matheus Silva de Moraes e o Diretor Administrativo Financeiro da Central Sicoob São Paulo, Pedro Sérgio do Carmo.

Inicialmente, o evento da Assembleia Geral Ordinária seria realizado no dia 19 de março, mas foi suspenso em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Após a homologação do aplicativo Moob pelo Banco Central, a realização remota de assembleias pelo aplicativo foi permitida e, então, o Sicoob Cooplivre iniciou a preparação para a realização da assembleia nesse novo formato. O Moob atende os requisitos de participação à distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência nos assuntos a serem tratados e registro de presença dos associados.

A transmissão das assembleias encontra-se disponível no canal do Youtube do Sicoob Cooplivre.

Sobre o Sicoob Cooplivre

O Sicoob Cooplivre é uma instituição financeira cooperativa e possui serviços usuais de natureza bancária, como conta corrente, cobrança bancária, débito automático de contas, cartões de crédito e débito, internet banking, recebimento de contas para associados e aplicações financeiras. Para empresários, conta com uma grande linha de produtos, como folha de pagamento, desconto de recebíveis, cartões de benefícios, conta garantida, máquina de cartões e muitas outras vantagens. O Sicoob Cooplivre possui agências em Capivari, Porto Feliz, Tietê, Cerquilho, Jumirim, Boituva, Cesário Lange, Cabreúva, Louveira, Salto, Monte Mor e Indaiatuba.