Líder da igreja católica na região, o bispo Dom Gorgônio concedeu uma entrevista na última segunda-feira (29) para falar sobre a pandemia do coronavírus e também sobre as medidas adotadas pela Igreja Católica na quarentena.

Segundo ele, após a mudança de Itapetininga e região à fase vermelha, as missas voltaram a ser online e as paróquias manterão neste período o atendimento individual com todas as medidas protetivas recomendadas.

Para o bispo, o isolamento social é o único remédio enquanto não há vacina. “Estamos vivendo uma guerra contra um inimigo invisível que é o coronavírus. O isolamento social é o único remédio já que ainda não temos uma vacina para conter o vírus. Depende da responsabilidade de cada um. Temos que tomar todos os cuidados , como sair somente quando necessário, usar máscara, álcool gel e sempre lavar as mãos”, disse.

Para o bispo, o isolamento social deveria ser adotado com mais rigor no início da pandemia “Deveríamos ter feito o isolamento desde o começo, mas houve descaso de algumas autoridades que trataram a situação como uma simples ‘gripezinha’ – o que levou a um relaxamento por parte da população. As autoridades deveriam ter levado a sério pois sabiam da realidade dos outros países. Precisavam criar uma liderança para o enfrentamento da pandemia”, disse o bispo.

Ele afirma que o momento exige sacrifício de todos. “Com a pandemia, temos diante de nós várias dificuldades, principalmente as econômicas, como manter os negócios, o emprego e o salário. Mas, por outro lado, sabemos que um sacrifício momentâneo trará um benefício enorme lá na frente. Se a pessoa não souber se sacrificar agora e houver um relaxamento, o mal continua e a pandemia não desaparece, levando=nos a consequências mais drásticas. Temos que ter consciência comunitária e social pelo bem de todos”, disse.

Fonte: Cidade de Itapetininga