Na segunda-feira, dia 29 de junho, a prefeitura municipal de Cesário Lange foi contemplada com um novo veículo (Trator), solicitação da prefeitura municipal com apoio do Diretor da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Fernando Pedro Paulo Junior e Equipe, Conselho de Desenvolvimento Rural e Sindicato Rural de Cesário Lange representado pela pessoa de Everton Paes de Camargo à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Esse veículo foi solicitado através dos Deputados Federais Fernando Cury e Arnaldo Jardim (Ex-Secretário da Agricultura). O Prefeito Ronaldo Pais de Camargo (Dinho) agradece as verbas que são de suma importância para o nosso município em beneficio da população.