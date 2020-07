PUBLICIDADE

E por aqui a gente segue com as atividades a distância.

Gostaríamos de estar em diversão como todos os anos em nossa tão esperada e trabalhosa festa Junina, onde as crianças se dedicam bastante criando toda a decoração. Mas infelizmente desta vez terá que ser diferente e para não passar em branco, estaremos enviando para elas uma FESTA JUNINA NA CAIXA.

As crianças irão receber uma caixinha personalizada preparada com muito amor, contendo alguns mimos festivos e atividades de passatempo que nunca podem faltar, jogos temáticos e também um jogo de tabuleiro intitulado de “Quarentena” muito legal, que todo mundo pode baixar e montar em casa. Basta acessar o site design feito à mão.

Precisamos manter acesa a fogueira da alegria nos corações de nossas crianças.