Neste grupo estão nascidos em janeiro e fevereiro e que receberam a primeira parcela do benefício até dia 30 de abril e não são do Bolsa Família. Recursos serão liberados por meio da poupança social digital.

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (26) a quantidade de beneficiários e valores a serem pagos dentro da terceira parcela do Auxílio Emergencial. Nesse grupo está quem recebeu a primeira parcela do benefício até dia 30 de abril e não é do Bolsa Família. O cronograma inclui ainda o pagamento da segunda parcela para os aprovados no lote 2 e da primeira parcela para os aprovados do lote 4 – neste caso, entraram 1,1 milhão de novos aprovados.

No total, a Caixa disponibilizará mais R$ 19,7 bilhões para 31 milhões de pessoas para pagamento da terceira parcela.

Já na segunda parcela dos contemplados no lote 2 são 8,7 milhões de beneficiários (tiveram crédito da parcela 1 realizado entre 16/05 e 29/05) que receberão R$ 5,5 bilhões. No caso da primeira parcela dos aprovados dentro do lote 4 são 1,1 milhão de beneficiários que receberão cerca de R$ 700 milhões.

A segunda parcela para os aprovados do terceiro lote (que receberam a primeira entre os dias 16 e 17 de junho) ainda não tem data definida.

Os recursos serão liberados em um primeiro momento por meio da poupança social digital, de maneira escalonada, conforme o mês de aniversário do trabalhador, para pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão de débito digital.

Veja abaixo o calendário da 3ª parcela paga em conta poupança digital da Caixa por quantidade de beneficiários:

Pagamento em 27/06- Nascidos em janeiro e fevereiro – 4,9 milhões de pessoas;

Pagamento em 30/06 – Nascidos em março e abril – 5,2 milhões de pessoas;

Pagamento em 01/07 – Nascidos em maio e junho – 5,2 milhões de pessoas;

Pagamento em 02/07 – Nascidos em julho e agosto – 5,1 milhões de pessoas;

Pagamento em 03/07- Nascidos em setembro e outubro – 5,2 milhões de pessoas;

Pagamento em 04/07 – Nascidos em novembro e dezembro – 5 milhões de pessoas.

Para quem vai fazer o saque em dinheiro, os pagamentos começam em 18 de julho e vão até 19 de setembro. O calendário inclui a terceira parcela, a segunda parcela para os aprovados no lote 2 e a primeira parcela para os aprovados do lote 4. Veja abaixo:

18 de julho – nascidos em janeiro – 3,4 milhões de pessoas;

25 de julho – nascidos em fevereiro – 3,1 milhões de pessoas;

1º de agosto – nascidos em março – 3,5 milhões de pessoas;

8 de agosto – nascidos em abril – 3,4 milhões de pessoas;

15 de agosto – nascidos em maio – 3,5 milhões de pessoas;

2 9 de agosto – nascidos em junho – 3,4 milhões de pessoas;

1º de setembro – nascidos em julho – 3,4 milhões de pessoas;

8 de setembro – nascidos em agosto – 3,4 milhões de pessoas;

10 de setembro – nascidos em setembro – 3,4 milhões de pessoas;

12 de setembro – nascidos em outubro – 3,4 milhões de pessoas;

15 de setembro – nascidos em novembro – 3,2 milhões de pessoas;

19 de setembro – nascidos em dezembro – 3,3 milhões de pessoas.