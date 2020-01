PUBLICIDADE

O Prefeito Aldo Sanson, acompanhado dos secretários de educação e cultura Waldivino Grisotto e de administração Bruno Bonelli, deu as boas-vindas a cerca de 90 funcionários públicos convocados do Concurso Público realizado em 2019.

Todos os profissionais são da área da educação, sendo professores efetivos de diferentes segmentos e Agentes Operacionais. Durante a posse, o prefeito reforçou seu compromisso com a educação de Cerquilho, que é referência em toda região e enfatizou a importância do trabalhado desenvolvido por professores e agentes operacionais para manter a qualidade do serviço oferecido.

Aldo ainda aproveitou o encontro para falar sobre o Prêmio de Valorização para profissionais do magistério das Escolas Municipais de Educação Básica, que será dado agora em Janeiro, para profissionais que trabalharam em 2019, o qual será distribuído considerando a jornada/carga horária de cada matrícula, descontando-se as ausências do profissional no período vigente e multiplicando-se o resultado por um Coeficiente de Distribuição.

Demais cargos presentes no concurso serão chamados conforme demanda das secretarias responsáveis.