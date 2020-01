PUBLICIDADE

Como já é tradição em Cerquilho, a Prefeitura Municipal e a Coocerqui começam o ano focados no bem-estar e na saúde da população com mais uma edição do Caminhando com Saúde.

O evento será realizado de 27 a 31 de janeiro, das 19h às 22h, no Centro de Eventos Cidade das Rosas. A vigésima primeira edição terá profissionais da saúde, apresentação de várias academias do município, distribuição de brindes, brinquedos infláveis, Praça de Alimentação e Corrida 4 km com premiação.

Os interessados em participar da corrida, no dia 31 de janeiro, com largada prevista às 20h, devem se inscrever de 27 a 30 de janeiro no próprio evento, realizando a doação de um quilo de alimento. As inscrições são limitadas!

O primeiro lugar da corrida irá ganhar medalha e um vale-compra de R$ 350,00, o segundo recebe medalha e vale-compra de R$ 300,00 e o terceiro colocado ganha medalha e vale-compra de R$ 250,00. O quarto e o quinto lugar irão receber medalha e um vale-compra de R$50,00. Essa premiação é tanto para o feminino, quanto para o masculino.

Também na sexta-feira, dia 31 de janeiro, serão sorteados dois prêmios: uma chopeira Krups Beertender B100 – 5 litros mais um barril de Chopp da Heineken de 5L e o segundo prêmio é um conjunto de Talheres Inox Tramontina 24 peças e uma Faca Garfão para churrasco Inox. Os cupons para participar desse sorteio deverão ser preenchidos no local.

Participe, comece o ano com energia total e cuidado com a sua saúde!