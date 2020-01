PUBLICIDADE

A Prefeitura Municipal de Porangaba em parceria com a SABESP Porangaba, iniciou as obras de implantação de rede de água, serão ao total 8 km de implantação.

As obras garantirão mais saúde e qualidade de vida para mais de 500 famílias daquela região, eles passaram a ter água de qualidade fornecida pela SABESP.

“Junto com o meu vice-prefeito Edivaldo Peres, estamos trabalhando e acompanhando de perto para que o serviço seja de excelência, atendendo as necessidades da nossa população. Este é um importante passo para o progresso do nosso Município, onde atendemos mais uma reivindicação da população, não estamos medindo esforços para entregar essa obra que irá melhorar a vida de centenas de famílias”, ressaltou o Prefeito Luiz do Deraldo.

O Prefeito Luiz do Deraldo e o Vice Prefeito Edivaldo Peres pedem desculpas aos munícipes por todo transtorno causado durante a execução das obras, e que todos os transtornos serão sanados o mais breve possível, e essas famílias poderão muito em breve ter água de qualidade nas torneiras de suas residências.