José Mateus Pedro, morador no município de Cesário Lange a 50 anos, casado com Cecilia leme o qual teve três filhos, Gabriella, Laura e Guilherme. Funcionário público a 25 anos e hoje ocupando seu segundo mandato como vereador. Eleito com 322 votos, sendo o 4º mais votado. Sempre atuando na área de saúde, tem conseguido muitas benfeitorias aos munícipes, entre elas destacam-se os lanches dados aos pacientes de hemodiálise nos sábados, em todos os turnos. E para os pacientes distantes do centro a disponibilidade de um telefone com WhatsApp para confirmação de viagens viabilizando o atendimento a todos com mais rapidez. Ao longo desse mandato junto com o prefeito Dinho já conseguimos verbas no valor de 1.200.000 reais e mais 600 mil que estão para chegar verbas destinadas a Santa casa e APAE e infraestrutura.

“Cesário Lange adoro este lugar e farei o possível para que continue sendo um lugar sagrado para todos”.